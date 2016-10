Dornhan Jugendliche aus Gaststätte geborgen

Eine defekte Spülmaschine war in Brand geraten. Das Feuer hatte sich zunächst im ganzen Wirtschaftsraum der alten Gaststätte ausgebreitet. Die vom Feuer umzingelten Personen konnten sich in das Dachgeschoss retten. Kurz nach der Alarmierung am späten Nachmittag waren die Wehrleute mit Einsatzleiter Christoph Eckerle vor Ort. Und genau acht Minuten später war der ganze Spuk vorbei.

Die engagierten Mitglieder der Jugendfeuerwehr simulierten die zu rettenden Personen. Über das Treppenhaus drangen vier Trupps unter Atemschutz in das Gebäude ein. Zudem hatte sich eine Einheit über die vierteilige Steckleiter von außen Zugang zu dem alten Gebäude verschafft. Parallel bauten die Helfer für den schlimmsten Notfall eine Sprungrettung auf, die am Ende aber nicht gebraucht wurde. Die Absicherung der umliegenden Gebäude, die Brandbekämpfung und die Rettung der Personen standen im Vordergrund. Das Notfalltraining in der Ausbildung zahlte sich aus: Die Feuerwehrmänner hatte die Situation schnell im Griff, denn es dauerte nur wenige Minuten, bis alle gerettet waren.

Neue Fluchthauben kommen zum Einsatz

Erstmals kamen die neuen Fluchthauben, eine Art Maske mit Filter, die den Verletzten gefiltertes Atmen ermöglichen soll, zum Einsatz. Das für die Übung benötigte Wasser wurde aus einem naheliegenden Hydranten geholt. Zur Absicherung der Atemschutzträger hatten sich außerhalb des Gebäudes weitere Feuerwehrmänner aufgestellt. Stadtkommandant Frank Pfau fungierte als Moderator und erklärte der Bevölkerung den Ablauf der Übung. Am Ende bedankte er sich bei allen Helfern für den guten und strukturierten Verlauf der Übung. Er zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ausbildungsstand seiner Mannschaft.