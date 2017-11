Dornhan Ist Kostenschätzung zu hoch?

Beim Thema des Anschlusses der Schule in Weiden an das Glasfasernetz liegt die Kostenschätzung bei etwa 46 000 Euro. Dies sei nach Auffassung des Bürgermeisters wesentlich zu hoch. Eine aktualisierte Kostenschätzung ist demnach in Arbeit. Danach kann dem Förderprogramm des Landkreises beigetreten werden.

Für die Ortschaft Weiden stehen im November und Dezember einige wichtige Termine an. So findet am Sonntag, 19. November, 11.30 Uhr, eine Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertags auf dem Friedhof statt. Die Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen der Mehrzweckhalle in Weiden ist für Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr, vorgesehen. Am Sonntag, 10. Dezember, ab 14 Uhr richtet der Ortschaftsrat die Weihnachtsfeier für die Senioren im Michaelis-Haus aus, ehe am 14. Dezember mit dem Gemeinderat gefeiert wird.