Dornhan Innenstadt wird Markt- und Festplatz

So ein alter Traktor weckt aber auch Erinnerungen. Darauf setzt die Stadt bei ihrem Flohmarkt. Nicht so sehr auf den Schlepper, doch auf Erinnerungen. Auf dem Flohmarkt landete einiges aus der ehemaligen "Krone". Vormittags habe es einen echten "Run" auf manche Stücke gegeben, berichtet Hauptamtsleiterin Sabine Heim.

Unterdessen beteiligt sich gleich nebenan das Kinderhaus am Kinderprogramm. Schminken ist angesagt. Und Basteln mit Naturmaterialien. Froh ist man über den kühlen Luftzug hinter den Arkaden. Es gibt auch Hüpfburgen und Karussell, der Besuch der Feuerwehr wird zum Vergnügen, garantiert das Wasserspritzen doch ein Abkühlung.

Fehlen noch zwei Blätter im Kleeblatt "Käpsele-Fest". Die IHG feiert 25. Geburtstag. Eine Leistungsschau sollte es zu diesem Anlass nicht geben doch schon etwas Besonderes. Also das Käpsele-Fest, in das neben der Präsentation des örtlichen Gewerbes mit dem historischen Rückblick und dem verkaufsoffenen Sonntag der Einzelhändler auch der Naturparkmarkt integriert wird. Auch er rückt an diesem Tag weiter "ins Städtle" hinein. Die Teckstraße wird zur Marktstraße, an der im unteren Bereich Spezialitäten der Erzeuger aus dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord angeboten werden, weiter oben lokale Anbieter für einen Tag in die Stadtmitte kommen. Und die Stadtmitte selbst wird zum Festplatz, auf dem sich bei allem Angebot einfach auch dieser Spätsommertag genießen lässt.