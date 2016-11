Dornhan In fünf Wochen soll der Kanal liegen

In das Förderprogramm für Marschalkenzimmern ist das Sanierungsgebiet "Angel" mit einbezogen. Bürgermeister Markus Huber erläuterte, Verwaltung und Gemeinderat hätten beschlossen, diese kostenaufwendige Maßnahme in zwei Bauabschnitte aufzuteilen. In Anbindung an die Burgstraße und Brunnenstraße wird im ersten Bauabschnitt konzentriert der alte Ortskern "Bahnhöfle" (nur noch den älteren Bürgern bekannt) für 237 000 Euro und für Gehweg und Einfriedung 50 000 Euro in Angriff genommen.

Bürgermeister, Planer und Baufirma glauben, dass innerhalb von fünf Wochen ein neuer Kanal und die Wasserleitung im Kreuzungsbereich verlegt sind. Voraussetzung sei natürlich, dass sich der Winter zurückhält. Leerrohre für Straßenbeleuchtung, Telefon und Glasfaser werden auch eingelegt.

Im zeitigen Frühjahr, so das Wort von Georg Bantle, sollen die Randsteine für Straße und Gehwege gesetzt und der Belag aufgebracht werden. Schlusstenor der Kommunalpolitiker beim Spatenstich war, dass bereits durch den ersten Bauabschnitt das Gebiet "Angel" aufgewertet werde.