Dornhan In französischen Alltag eingetaucht

Dornhan. Obwohl der Austausch mit der Dornhaner Partnerschule, dem Collège Antoine Chintreuil in Pont-de-Vaux, bereits zum 21. Mal stattfand, war die Spannung vor der Abreise groß. "Wie wird meine Gastfamilie sein? Reichen meine Französisch-Kenntnisse aus, um zurechtzukommen? Was erwartet uns im französischen Schul- und Familienalltag"? Die Schülern war motiviert, nun endlich das im Unterricht Gelernte anzuwenden und Land und Leute zu erleben.

Am ersten Morgen wurden die jungen Deutschen gleich von der Schulleiterin Madame Sarda-Mugniery empfangen und durch das Schulgebäude geführt.

Anschließend tauchten sie in den französischen Schulalltag ein, nahmen am Unterricht teil und aßen mit ihren Partnern in der Kantine. Am Nachmittag ging es zum stellvertretenden Bürgermeister, der den Gästen aus Dornhan im Sitzungssaal des Rathauses gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees in Pont-de-Vaux, André Descottes, die zahlreichen Fragen der Schüler geduldig beantwortete. Zum Abschluss dieses ereignisreichen Tages erhielten die Schüler noch eine kurzweilige Führung durch das Musée Chintreuil in Pont-de-Vaux. Einen besonderen Eindruck hinterließ das "Cabinet des curiostités" des Museums, wo es eine Vielzahl von seltenen und seltsamen Objekten aus aller Welt zu sehen gibt.