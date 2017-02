Dornhan Im Norden schließt sich der Kreis

Dornhan. Den Hund ausführen oder einfach die Stille und die Natur in Stadtnähe genießen – die Dornhaner Bürger nutzen den landwirtschaftlichen Weg in der Verlängerung der Betzweiler Straße gern. Für Verwunderung sorgt deswegen die Tatsache, dass kürzlich einige der Bäume, die den Wegesrand säumen, abgeholzt wurden. Unter anderem deshalb bat Bürgermeister Markus Huber zum Pressegespräch. Er wolle die Bevölkerung über alle Arbeiten in der Stadt auf dem Laufenden halten.

So habe die Rodung der Hecken mit einer weiteren Maßnahme des Flurneuordnungsverfahrens zu tun. Nun steht der Abschnitt "Dornhan Nord" Richtung Gundelshausen an, und in diesem Zuge der Ringschluss von Betzweiler nach Fürnsal. Da der landwirtschaftliche Weg Richtung Gundelshausen auf etwa 3,50 Meter verbreitert werden soll, müssen einige Bäume und Hecken weichen. Natürlich werde man den Verlust ausgleichen, erklärt Huber.

Mit der Verbreiterung erfährt der Weg auch gleichzeitig eine Umwidmung vom Pfad für die Landwirtschaft zum Freizeitweg, der von Fußgängern, Fahrradfahrern und anderen, nicht motorisierten Fahrzeugen frequentiert werden kann.