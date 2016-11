Dornhan Humor, der richtig krisenfest macht

Er beschreibt, wie seine Frau, eine US-Amerikanerin, immer eine Lösung findet, sich nie unterkriegen lässt. Wenn ihm ein Bein weh tut, sind es bei ihr gleich zwei und sie lacht dabei noch. Deshalb glaubt er, dass es die restlichen Amerikaner schaffen werden, mit dem Toupet-Träger fertig zu werden. Bei diesen Anspielungen war Lachen im Saal ein ehrliches Vergnügen. Was

Was ist ein Mülltonnen-Raussteller-Opinionsleader? Das ist Deuser in seiner Straße. Und er führte genauestens vor, was er um 5 Uhr morgens macht. Dafür stellt er einen der sieben Wecker seiner Tochter, dann geht’s los mit dem Nachbarnärgern, dann stellt er erst die richtige Tonne raus. Seine Tonne wird als einzige geleert. "Ja, lachen Sie nur", muntert der Comedian auf. Humor sei kein genetischer Defekt. Die Deutschen seien zu ernst. Was würde man im Ausland erst sagen, wenn Wolfgang Schäuble auch noch Humor hätte?

"Knacki" zeigte sich sowohl mimisch als auch akrobatisch äußerst vielseitig als Fußballer und auch als Zuschauer bei einem Baseballspiel. Das Multitalent in Sachen Humor reflektierte auch über das Altern. Urkomisch und unverblümt brachte der Wahl-Kölner seine Eindrücke über den gealterten Mick Jagger auf den Tisch und erzählte vom Boom der Ü-90-Parties. Den Deutschen gehe es gut, aber glücklich seien sie nicht. Sie würden sich laufend sorgen. Sein Credo lautet deshalb: Humor fördert die Kommunikation und macht krisenfest. Oder mit den Worten seines Vaters, der gerne Wilhelm Busch zitiert: "Wo Sorgen sind, ist auch Likör".

Mit Wissen und Witz erklärte Deuser, warum das Leben seltsam ist und dass wir es selbst in der Hand haben, was wir letzendlich daraus machen. Ein frecher Abend voller Frische, Spaß und Lachen.