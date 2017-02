Dornhan Hohe Förderung für die Sanierung

Dornhan-Weiden. Das komplette Gebäude wird grundlegend energetisch erneuert. Nächster Schritt ist nach Ende der Frostperiode die Sanierung des Flachdachs am Vorbau der Schule. Eine Verbesserung ist vor allem für die Toiletten geplant. Sie können bislang nur über den Außenbereich erreicht werden. So soll der offene Durchgang geschlossen und mit Türen versehen werde, erklärt Bürgermeister Markus Huber. Geändert wird auch die Entwässerung der Dachflächen. Nach der Entsiegelungssatzung für Weiden, die am 20. Februar im Gemeinderat behandelt wird, soll das Oberflächenwasser auf dem Grundstück versickern und nicht mehr in die Kanalisation geleitet werden. Hier will die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen. Allerdings liege die dafür vorgesehene städtische Fläche oberhalb der Schule. Huber hofft, dass es dennoch mit vertretbarem Aufwand gelingt, das Dachwasser dort abzuleiten.

Für die gesamten Maßnahmen an der Grundschule Weiden fallen rund 380 000 Euro an, von denen der Bund für einen Teilbetrag 90 Prozent, für den Rest 50 Prozent der Kosten übernimmt.

"Wir versuchen alles, was zu kriegen ist, zu bekommen", sagt Bürgermeister Huber. Gefördert wird auch die energiesparende LED-Beleuchtung im Gebäude. Der Abschluss der Bauarbeiten sei für Ende der Sommerferien terminiert. Huber ist überzeugt: "Wir bekommen eine ordentliche Schule."