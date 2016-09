Dornhan Hobbybäcker wünschen sich neue Tische aus Edelstahl

Dornhan. Das Backhausfest an der Ziegelhütte hat inzwischen einen großen Stellenwert in der Region und ist fast schon ein Pflichttermin für Genießer. Unter der Regie von Hermann Reich wurde das Fest am Wochenende zu einer gelungenen Veranstaltung mit vielen Besuchern.

An der Ziegelhütte lockten wieder frisches Holzofenbrot, sowie Zwiebel- und Rahmbearda. Schon am Freitagabend stieg dicker Rauch vom Backhaus auf und die Mitglieder der Backhausinitiative freuten sich über zahlreiche Gäste. Gut 150 frische Holzofenbrote gingen über den Verkaufstresen. "Am Ende waren wir ausverkauft", erklärte Regina Bronner am Samstag zufrieden. Doch damit nicht genug: Verlockungen mit urigen Rahm- und Zwiebelkuchen, dazu passende Weine, Liköre und Schnäpse erwarteten die vielen Besucher auch den ganzen Samstag über – ganz im Sinne der zwölfköpfigen Backhausgruppe, die das heiße Backwerk mit viel Fleiß aus dem Ofen zauberte. Insgesamt rund 450 "Bearda" wurden von Initiator Hermann Reich und seinen Helfern zubereitet und in den Backofen geschoben. Lange Schlangen bildeten sich um die Mittagszeit bei Stefanie Reich an der Kasse, die die begehrten Kuchen nach und nach frisch aus dem Holzofen anbot und auch zum Mitnehmen verpackte. "Viele kommen mittlerweile auch aus Oberndorf oder Alpirsbach", wusste Hermann Reich, der mit seinem bewährten Team den ganzen Tag lang am Ofen stand.

Am späten Nachmittag lockten dann leckere schwäbische Vesperspezialitäten die Feinschmecker und Genießer zum Verweilen ein. Um im historischen Backhaus weiterhin traditionsbewusste, handwerklich produzierte Backwaren herstellen zu können, hatten die Mitglieder den Ofen im vergangenen Jahr saniert. Der Boden wurde mit Schamottsteinen ausgelegt. 20 Kuchen oder 30 Brote haben darauf Platz.