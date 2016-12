Dornhan Hier wird’s nicht langweilig

Unter "Kultur und Brauchtum" sind die Stadtbücherei und der Dornhaner Heimatverein gesammelt, Trachtenverein, Musikkapelle und Gesangverein stehen unter "Musik". Der Kleintierzucht- und der Schwarzwaldverein firmieren unter "Tier und Natur" Den Abschluss bildet der 14-seitige Teil "Sport", der von der DLRG-Ortsgruppe über den Ski-Club Fürnsal bis zum Tennisclub eine bunte Vielfalt von Möglichkeiten aufzeigt, wie man sich in der Gemeinde fit halten und dabei Spaß haben kann.

Die verschiedenen Themenbereiche sind farblich strukturier, zu jeder Vereinigung gibt es eine thematische Übersicht. So erfährt der Leser, dass in der Jugendfeuerwehr bereits Kinder ab zehn Jahren mitmachen können, dass der Schützenverein einen in der Kunst des Bogenschießens unterrichtet und der Gesangverein "Liederkranz" Weiden einen eigenen Popchor besitzt, der auch Gospels im Programm hat.

Zu jeder Organisation gibt es eine Kontaktadresse, an die sich Interessierte wenden können, wenn sie Näheres wissen, oder einfach mal verbeischneien wollen. Gedacht ist das Heftchen zum Einen für Neubürger, die nicht nur in der Gemeinde wohnen möchten, sondern auch Lust darauf haben, ihre Freizeit interessant zu gestalten oder einfach nur neue Leute kennenzulernen.

Doch auch für Alteingesessene ist das Büchlein durchaus interessant, denn nicht jeder weiß, dass es in Dornhan eine Modellfluggruppe und in Busenweiler ein Heimat- und Schindelstüble gibt. Die Broschüre "Dornhan erleben & genießen" ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen und liegt bei der Stadtverwaltung sowie in den Rathäusern aus. Neubürger erhalten sie in ihrem Begrüßungspaket.