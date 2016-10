Dornhan Günter-Clan stellt Rekord auf

Dornhan. Der Günter-Clan gewann zum dritten Male in Folge. Die Einzelwertung der Herren führt Matthias Beilharz vom Angelsportverein Fürnsal mit 93 Ringen an, bei den Damen siegte erneut Petra Roth, sie erzielte 92 Ringe.

Die Verwandtschaftsmannschaft Günter-Clan sicherte sich den begehrten Pokal. Alle vier Wertungsergebnisse lagen über 90, das gab es noch nie in der langen Tradition des Schießens in Dornhan. Thomas Günter erzielte 90 Ringe, Marcus Ziegler ebenfalls. Wieder führte Petra Roth, die Schwester von Thomas Günter, mit 92 Ringen die Familienwertung an. Und Heike Ziegler, die Mutter von Marcus, traf ebenfalls 90 Ringe.

Zweiter in der Mannschaftswertung wurde "Alles außer KTM". Die Motorradfahrer lagen mit 359 Ringen und super Einzelergebnissen nur knapp hinter den Günters. Martin Burkhardt legte 93 Ringe vor, ringgleich mit dem Sieger der Einzelwertung, Harald Töpfer und Dieter Walter schossen jeweils 90 Ringe, Fredl Trommer erzielte 86 Ringe. Auf dem dritten Platz landete die Fürnsaler Feuerwehr, eine Mannschaft, die schon oft den Pokal holte und immer auf einem der ersten Plätze zu finden ist.