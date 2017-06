Dornhan Grundschüler zu Besuch beim Imker

Dornhan-Leinstetten (gu). Die Leinstetter Grundschüler besuchten mit ihrer Lehrerin Bettina Konrad die Imkerei von Otto und Ursula Rebholz. 30 Kinder, in Begleitung der Mütter Ronja Fischer, Christina Groß und Sandra Rebholz, fanden sich in der Imkerei am Sommerberg ein. Ohne Angst vor den herumschwirrenden Bienen, konzentriert und interessiert, beobachteten die Schüler ein Bienenvolk, das Imker Otto Rebholz im Schaukasten präsentierte. Schnell hatten die Kinder die Königin gefunden, die um etliches größer als die normale Arbeiterbiene und außerdem mit einem Punkt gekennzeichnet war.