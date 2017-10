Dornhan Große Sorge weicht Stück für Stück

In den kommenden Tagen rücken die Fahrzeuge und Arbeiter an und starten mit der Umsetzung des Projektes Gesundheitszentrum. Bis Weihnachten sollen die Erdarbeiten und der Keller fertig sein. "Im April oder Mai wollen wir das Gebäude dann aufrichten", so Kopp zur Planung. Natürlich sei diese immer vom Verlauf des Winters abhängig. Bauende sei für den 20. September 2018 vorgesehen. Bei den Arbeiten haben die Praxen und die Außenarbeiten am 1600 Quadratmeter großen barrierefreien Gebäude erste Priorität.

Wenn das Gebäude steht, wird es gleich mit Leben gefüllt. So zieht die Hausarztpraxis, die sich jetzt in der Vorderen Gasse 12 befindet, in den Neubau um. Die Physiotherapiepraxis Dölker, die Ergotherapiepraxis Ruthardt und eine Logopädiepraxis werden ebenfalls im neuen Gesundheitszentrum zu finden sein. Alle Praxen werden Haus- und Heimbesuche anbieten. Derzeit laufen Gespräche mit weiteren interessierten Ärzten. Im Dachgeschoss finden einige barrierefreie Wohnungen Platz.

Mit dem Gesundheitszentrum soll die bessere Verzahnung von stationären und ambulanten Leistungserbringern (Krankenhäusern, Reha- und Pflegeeinrichtungen, Therapeuten und Arztpraxen) gewährleistet werden.