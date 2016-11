Dornhan Gott als dienender Herrscher

Viele Menschen füllten die Kirche. Eine sechsköpfige Band hatte die Besucher des Impulsgottesdienstes auf den Abend vorbereitet und mehrere Lieder im Gottesdienst begleitet. Pfarrer Oliver Helmers war bei der Begrüßung überzeugt, dass die Besucher einen lebendigen Gottesdienst erleben werden.

Pawel Step ließ vorab wissen, dass er in Kirgistan geboren wurde, mit zehn Jahren nach Deutschland kam und auch in der Bundeswehr diente. Als Fitnesstrainer und Hip-Hopper besuchte er das Theologische Seminar in Adelshofen. Aufmerksam hörten die Gottesdienstbesucher dem redegewandten Gemeindediakon zu. Wenn Pawel Step unterwegs ist, will er Menschen erreichen und Gottes Wort weiter geben. Auch Erlebnisse bei der Bundeswehr und als Fitnesstrainer ließ er in seine Predigt einfließen. Jesus sei gekommen, um klar zu machen, was Gott wolle, sagte er.

Fesselnd waren seine Erlebnisse und seine Ausführungen über "dienende Leiterschaft". Auch eine kleine Kostprobe seines Gesangs ermunterte die Zuhörer. So dürfen die vielen Gottesdienstbesucher gespannt sein, war das SWR-Fernsehteam aufgenommen hat und in einer Zusammenfassung über Pawel Step sendet.