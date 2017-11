Dornhan Glatttalfreibad kommt 2018 ohne große Reparaturen aus

Dornhan-Bettenhausen/Sulz. Bürgermeister Markus Huber eröffnete als Vorsitzender des Fremdenverkehrsverbands Glatttal am Dienstag die Sitzung im ehemaligen Schulsaal im Rathaus. Zu Beginn stand ein Rückblick auf die vergangene Badesaison auf der Tagesordnung. Insgesamt könne man auf ein Jahr mit 22 693 an der Kasse gezählten Besuchern zurückblicken. Die Zahl der Dauerkarteninhaber habe sich im Vergleich zu den Vorjahren auf aktuell 4175 (bei den Jugendlichen) erhöht, während sie bei den Erwachsenen bei 4525 (im Vorjahr 4750) liegt. Positiv hob Huber hervor, dass die Sperrungen im Glatttal zwischen Bettenhausen und Reinau sowie bei Hopfau nun ausgestanden sind und somit in dieser Hinsicht wieder für eine Weile Ruhe einkehre.