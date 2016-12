Dornhan Gesundheitszentrum steht im Fokus

Allerdings schmelzen auch die Rücklagen: Hatte die Stadt 2015 noch 2,3 Millionen Euro auf der hohen Kante, waren es 2016 nur noch 1,86 Millionen Euro und für das kommende Jahr sollen sie auf 1,13 Millionen Euro schmelzen. "In den kommenden zwei, drei Jahren werden wir nicht um eine Kreditaufnahme drumrumkommen", prognostizierte Stadtkämmerer Bernd Heinzelmann angesichts anstehender Großprojekte.

Dass 2016 ein gutes Haushatsjahr war, unterstrich der erste stellvertretende Bürgermeister, Alois Schanz, in seiner Rede zur Verabschiedung des Haushaltsplans am Montagabend. Angesichts von eingeplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund zwei Millionen Euro sagte er: "Dies zeigt, dass unsere Wirtschaft in Dornhan sehr gut läuft." Er lobte in diesem Zusammenhang auch die Wirtschaftsförderung der Stadt.

Die von den Ortsteilen und der Kernstadt eingebrachten Vorschläge könnten weitgehend umgesetzt werden. "Zusammen mit dem Kreis wird im Jahr 2017 auch auf der Dornhaner Platte der Ausbau des Breitbands umgesetzt", sagte Schanz.

Zudem sei die "familienfreundliche Stadt" ein wichtiges Anliegen, weshalb Bauland für junge Familien zur Verfügung gestellt werde, sowie Kindergärten und Schulen im Blick behalten würden.

Für das kommende Jahr kündigte er an, neue Pflegeplätze und altersgerechte Wohnungen zu schaffen. Die Sanierungsgebiete in Dornhan und Marschalkenzimmern müssten genutzt werden, um die Projekte Umbau Rathaus und Bürgerhaus mit Kindergarten in Marschalkenzimmern zu forcieren. Das wichtigste Projekt für die Stadt sei jedoch das Gesundheitszentrum: "Hier gilt es am Ball zu bleiben."