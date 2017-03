Dornhan Gemeinsame Übungen der Abteilungen zahlen sich aus

Neben dem Beseitigen eines Schneebruchs in der Alten Reute zu Beginn des Jahres und einer Ölspur am Rosenmontag wurde die Abteilungswehr zu einem Wohnungsbrand in der Burgstraße gerufen. Aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit zwischen den Abteilungswehren aus Dornhan und Marschalkenzimmern konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand gelöscht werden.

Schriftführer Marc Hornberger informierte über die weiteren Ereignisse im vergangenen Jahr sowie über die derzeitige Mannschaftsstärke der Abteilungswehr. 20 aktive Wehrmänner plus drei Anwärter stünden zur Verfügung. Die Wehr machte zudem vier Altpapiersammlungen und beteiligte sich am Adventsdorf des Bürgervereins. Der Abteilungsausflug Ende Mai führte mit dem Bus nach Prag. Da nach dem vollgepackten vorherigen Jahr absichtlich weniger Arbeitsdienste angesetzt waren und die Wehrmänner beim Ausflug durch die Abteilungskasse bezuschusst wurden, konnte Kassierer Markus Schwenk nur eine negative Jahresbilanz ziehen. Dennoch wurde die Führung der Wehr, nach der Empfehlung von Kassenprüfer Alois Schanz und Bürgermeister Markus Huber, einstimmig entlastet.

Bürgermeister Huber dankte den Wehrmännern für ihren Einsatz und machte deutlich, wie wichtig auch die Jugendfeuerwehr ist, um künftig eine einsatzfähige Wehr stellen zu können. Stadtkommandant Frank Pfau konnte dies nur bestätigten. Des Weiteren stellte er fest, dass sich die gemeinsamen Übungen beim Brand in der Burgstraße auszahlten. Er erklärte den Wehrmännern auch die neue Alarmierungs- und Ausrückeordnung der Stadt Dornhan. Diese soll helfen, im Ernstfall schnellstmöglich vor Ort zu sein.