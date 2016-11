Dornhan Für 150 Blutspenden erhält Jürgen Stühler besondere Geschenke

Die gesellschaftliche Entwicklung führt dazu, dass bei steigendem Verbrauch weniger mögliche Spender zur Verfügung stünden. Die Ehrung ist für Huber auch ein Appell, weiterhin Blut zu spenden. Gleichzeitig hat man in Dornhan mit der Verlegung der Spendeaktionen von der Mühlwieshalle in die Stadthalle nahe bei den Schulen auch ein Signal gesetzt: Die Schüler sollen mit der Blutspende konfrontiert werden. Wenn sie sie früh als normales Vorgehen akzeptieren, sind sie viilleicht eher bereit, selbst Blut zu spenden.

Bei der letzten Aktion – in Dornhan werden jährlich zwei Termine angesetzt – kam man übrigens erstmals auf mehr als 300 Spenden. Das sind gut 150 Liter Blut. Scharf halb soviel hat Jürgen Stühler in seinem Leben gespendet: 150 Mal hing er beim DRK an der Nadel. Dafür gab es nicht nur von der Stadt, sondern auch von DRK-Ortsverband ein besonderes Geschenk. Für zehn Blutspenden geehrt wurden Maik Gruhler, Martin Haibt, Susanne Kothe, Inga Neemann, Nadine Neumaier, Larissa Schatz, Jens Schwesig und Uli Würth. 25 Mal spendeten Lorenz Günthner, Gerd Haas, Horst Kopp, Sabine Krauß, Maike Nuglisch, Andrea Schelble, Harald Töpfer und Silke Wruck Blut. Andreas Lehmann, Dagmar Roth, Jens Schäfenacker und Wolfgang Schlotter wurden für 50 Spenden geehrt. Markus Grötzinger, Severin Müller und Anneliese Römpp wurden für 75 Blutspenden ausgezeichnet. Jürgen Stühler spendete 150 Mal Blut. Fünf bis sechs Mal pro Jahr gehe er zu den Blutspendeterminen, erklärte er. In diesem Jahr ist Stühler der höchstgeehrte Blutspender im Landkreis.