Dornhan Follower von Jesus: Abenteuer und pures Leben

Etwa 20 Mitarbeiter der Kirchengemeinden Dornhan und Marschalkenzimmer-Weiden sowie aus Hochmössingen bereiteten die Aktion etwa seit dem Sommer vor. Dabei sollten jungen Leute ab dem Konfirmandenalter Spaß und Motivation erfahren, aber auch etwas vom Glauben mitnehmen, wie Steffen Rapp vom Organisationsteam erzählte. Gut besucht war auch der Abschlussabend am Freitag, an dem sogar noch zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten. Jeder Abend hatte ein bestimmtes Thema. Für die Jugendwoche konnten die Veranstalter zwei junge und motivierte Redner gewinnen. Charles Hackbarth und Ellen Engel, beide aus Wuppertal, gestalteten die Abende abwechselnd mit ihren herausfordernden Gedankenimpulsen. Die Themen orientierten sich an dem, was junge Menschen heutzutage beschäftigt.

Aktuelle Trends wie "Snapchat", "Selfie-Sticks" oder "Failposts" wurden in Zusammenhang mit dem Glauben gesetzt. Der Abschlussabend am Freitag stand unter dem Thema "Follower – Dein Ernst!?". Die Referentin Ellen Engel sprach engagiert über die Bedeutung der Nachfolge in Zeiten von Twitter und Instagram. Follower von Jesus zu sein, heiße Abenteuer und pures Leben, sagte sie und ermutigte die jungen Besucher, diesen Schritt selber zu wagen, so wie der Jünger Petrus, der auf dem Wasser gehen konnte, als er auf Jesus vertraute. Denn "Glaube kann Berge versetzen", so Engels Überzeugung. Am Ende der Jugendwoche war dann "Logout" angesagt, statt Login.

Doch ein Folgeangebot zur Jugendwoche steht schon in den Startlöchern. Neben den Teenie- und Jugendkreisen und einem 14-tägigen Bistro durften sich alle interessierten Besucher in eine Liste für ein "Blind Date" eintragen. Dahinter verbirgt sich eine Nachfolgereihe, bei der es um persönliche Glaubenserfahrungen gehen soll, die eine vorher unbekannte Person bei einem Treffen mit den Jugendlichen teilt. Ansonsten können die jungen Besucher sicherlich noch von dem Gehörten zehren, so wie der 13-jährige Dariusz, dem die Woche gut gefallen hat, besonders auch die "coolen Referenten". Diese bekamen als Dankeschön noch ein Geschenk aus dem Schwarzwald mit auf den Weg.