Dornhan Feuchttücher verstopfen Abwasser-Rohre

Roland Wössner, der Leiter der Kläranlage in Neckarhausen, berichtete der Verbandsversammlung, dass er mittlerweile mehrmals jährlich die verstopften Schnecken auseinanderbauen und reinigen müsse, eine Entwicklung, die im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr zugenommen habe.

Dagegen funktioniere die Klärschlammentsorgung problemlos. Der Klärschlamm werde in Dettingen gepresst, in Leinstetten getrocknet und dann im Zementwerk in Dotternhausen verbrannt. Der dabei vorgegebene Phosphat-Richtwert von 0,8 Milligramm pro Liter werde eingehalten, berichtete Wössner.

Diskussionen gab es darüber, ob es sinnvoll sei, das Phosphor einfach zu Zementasche zu verbrennen. Denn Phosphor ist neben Stickstoff das wichtigste Nährstoffelement für Pflanzen, Tiere und Menschen und die Lagerstätten werden immer kleiner. Deshalb scheint es sinnvoll, Phosphor aus dem Klärschlamm zurückzugewinnen. Dazu muss die Verbrennung jedoch anders stattfinden, als im Zementverfahren. Entsprechende Überlegungen seien schon länger im Gange, erläuterte Klaus Gaiselmann, der Leiter des Umweltschutzamts im Rottweiler Landratsamt. Konkrete Vorgaben würde es jedoch frühestens im Jahre 2025 geben, sagte er.

Martin Schaible vom Empfinger Ingenieursbüro dreher & stetter, Projektleiter des Neubaus des Regenrückhaltebeckens "Zitzmannbrunnenschacht", gab eine Kostenübersicht des Neubaus. Insgesamt fiel das Projekt etwas teurer aus, als ursprünglich geplant. Schuld daran sei der Untergrund gewesen, der Mehrarbeiten erfordert habe. So hätten beispielsweise Spundwände tiefer gegraben werden müssen, als zunächst vorgesehen.