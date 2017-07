Dornhan Feiern mittendrin im Herzen der Stadt

Es gibt ein zentrales Zelt überschaubarer Größe. Das lässt Platz für einige Bänke im Freien. Sollte es regnen, rücken die Besucher im Zelt ein wenig zusammen, das Getränk kann man auch ambulant in den Arkaden des Rathauses oder unter den kleinen Vordächern der Getränkestände regensicher weitertrinken. So bleibt der ganze Festplatz überschaubar – und die Stadtmitte gibt ihre Ansichten als Kulisse gewissermaßen kostenlos dazu: Das Dornhaner Stadtfest ist ein Fest mitten in der Stadt.

Und es ruht auf vielen Schultern. Der Verein "Dornhan aktiv!" übernimmt die Organisation. Die angeschlossenen Vereine steuern Manpower bei. Das Konzept geht auf. Auch zu Hochzeiten, und obwohl bei der Essenvorbereitung und -ausgabe im Zelt unterschiedliche Vereine gleichzeitig eingeteilt sind, kommt nie der Eindruck von Stress auf. Helfer arbeiten Hand in Hand. Solche Stimmung überträgt sich – auf die kollegen und auf die Gäste. Unterdessen ist wieder Joost an der Reihe, erklärt, kündigt an. zum Beispiel "Old News", die Band, die am Samstagnachmittag beim Soundcheck im Vorfeld des Stadtlaufs fast schon ein Vorab-Konzert gegeben hat. Die Schramberger Formation hält am Abend, was sie versprochen hat. Druckvoller Rocksound, die Rhythmen scharf gespielt, die Vocals kraftvoll gesungen. Der Festplatz ist voll.

Apropos Stadtlauf: Den nehmen die Teilnehmer – es sind etwas mehr als 30 in der Kinder- und Jugendklasse, die ihre Kilometer-Runde ziemlich flott hinlegen, und 21 Erwachsene, deren Spitze nach rund 20 Minuten für die insgesamt fünfeinhalb Kilometer im Ziel einläuft – durchaus sportlich. Er ist nicht ohne Tücken. Kurz zuvor hat es ein wenig abgekühlt, doch als die Läufer auf dis Strecke gehen, ist davon nicht mehr viel übrig. Bürgermeister Markus Huber musste auch feststellen, dass sich in der dritten Runde die Wärme ganz ordentlich bemerkbar macht.