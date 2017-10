Dornhan Feierlicher Einzug mit dem geschmückten Wagen

In kindgerechter Weise sprach Lebeau über den Sinn des Erntedanks. Im Anspiel "Der Kartoffelkönig", aber auch im Lied "Dank für diese leck’ren Äpfel", dem Gebet "Aus der braunen Erde" und dem Schlusslied "Von Anfang bis zu Ende" konnten die Kinder für "alle guten Gaben" ihren Dank zum Ausdruck bringen und Gott immer wieder in die Mitte stellen. Man spürte, wie liebevoll und doch pädagogisch gezielt die Erzieherinnen ihre Kinder auf diesen Festtag vorbereitet hatten. Beim Auszug aus der Kirche strahlten die Kinder – ihre Eltern auch. Für Groß und Klein war es ein gelungener Gottesdienst zum Erntedank. Die vielen Gaben werden dem Tafelladen in Sulz zugute kommen.