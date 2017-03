Dornhan Fallzahlen bleiben überschaubar

Dornhan. Nach einigen Jahren sollte es wieder einmal an der Zeit sein, einen Blick auf die Kriminalitätsentwicklung zu werfen, befand der Rat. Zumal, wie Bürgermeister Markus Huber einleitend erklärt, es immer wieder Einbruchsserien und Autoaufbrüche in der Stadt gebe. Das verunsichert die Bürger, wie auch Rückfragen aus dem Gremium bezüglich ganz aktueller Vorkommnisse zeigen. Autoaufbrüche selbst an gut einzusehenden Plätzen lassen Bürger ratlos zurück. Genau zu diesen Vorkommnissen hat Ulrich Effenberger, Leiter des Polizeireviers Oberndorf, eine unverhoffte Antwort parat. Es sei ein guter Termin, um die Kriminalstatistik für Dornhan vorzustellen, sagt er und berichtet, der mutmaßliche Täter sei wenige Tage zuvor festgenommen worden.

Das wirkt sich natürlich nicht auf die Zahlen aus, die Effenberger vorstellt, denn die spiegeln das Kriminalitätsgeschehen 2016 in Dornhan wider – und erlauben auch einen Blick auf die längerfristige Entwicklung, die für die Jahre 2007 und 2015 auffällige Ausschläge nach oben zeigt. Die Erklärung für die Spitze von 2015 liefert Effenberger auch: Betrugsfälle seien ziemlich stark vertreten, es habe zahlreiche Einbrüche und Pkw-Diebstähle – sogar Fälle von "Car-Napping", eine besonders perfide Methode, bei der die Schlüssel der Fahrzeuge aus den Wohnungen gestohlen werden – gegeben. Verantwortlich war eine Gruppe, der im Oktober 2015 mit einer großen Festnahmeaktion in ganz Deutschland und Litauen unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Kiel das Handwerk gelegt wurde.

Diese Häufung sorgt auch dafür, dass die Statistik für 2016 besonders gut aussieht: Ein Rückgang der Straftaten um mehr als ein Drittel innerhalb eines Jahres wäre ein traumhaftes Ergebnis, bliebe es nicht einfach statistische Auffälligkeit. Doch auch die hat ihr Gutes: Die Fallzahlen, die Kriminalitätsbelastung in Dornhan sind so gering, dass nur wenige Fälle für bizarre Ausschläge sorgen können. Insgesamt 96 Fälle wurden für 2016 registriert, die Aufklärungsquote liegt mit 63,5 Prozent minimal über dem Schnitt im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen, das landesweit die beste Quote vorweisen könne.