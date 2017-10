Dornhan Fall von besonders dreistem Betrug

Dornhan.Ein Mann klingelt an der Wohnungstür Sturm. Als ihm aufgemacht wird, gibt er sich der Frau gegenüber als Mitarbeiter der Volksbank Rottweil aus. Sie habe doch Geld abgehoben, erklärt er ihr ganz aufgeregt, nun gebe es ein Problem, da im Automat Geld fehle. Auch einer anderen Kundin sei es so ergangen. Die Frau ist jetzt selbst aufgeregt, zeigt dem vermeintlichen Bank-Angestellten Kontoauszüge und sogar die persönliche Geheimzahl. Schließlich händigt sie ihm die EC-Karte aus, die er brauche, um auf der Bank alles regeln zu können.

So erging es am Freitag in Dornhan einer Kundin der Volksbank. In dem Fall ermittelt nun die Polizei Oberndorf. Der Betrüger versuchte direkt nach dem „Kundenbesuch“, mit der erbeuteten EC-Karte 2000 Euro abzuheben - zunächst am Automaten der Volksbank, als das nicht funktionierte fünf Minuten später noch bei der Kreissparkasse. Doch auch hier hatte er keinen Erfolg.

„Das ist nicht die übliche Vorgehensweise bei solchen Betrugsversuchen“, nimmt die Polizei die neue Masche besonders ernst und warnt die Öffentlichkeit eindringlich. Die Volksbank hat bereits Bilder des Täters aus der Überwachungskamera zur Verfügung gestellt - entstanden beim Versuch, das Geld abzuheben. Nun laufen die Ermittlungen. Beschrieben wird der etwa 1,70 Meter große Täter als Mann mittleren Alters mit dunklen, kurz geschorenen Haaren und großer runder Brille. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkelblaue Jeans, eine dunkle Steppweste und sportliche Stoffschuhe.