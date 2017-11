Dornhan Erfahrungen sind ein "Schatz"

In der Zwischenzeit ist auch Sohn Matthias in den Betrieb eingestiegen, hat seine Lehre absolviert und ist nun dabei, den Meistertitel zu erwerben. Tochter Stefanie, Bürokauffrau, ist für den gesamten Ablauf der Produktion, der Auftragsabwicklung und für die Arbeiten im Büro zuständig. Die Handwerkskammer Konstanz verlieh Ewald Günthner für seine 40-jährige Tätigkeit als Gas- und Wasserinstallateurmeister den goldenen Meisterbrief in einer Feierstunde in Wurmlingen.

Kammerpräsident Gotthard Reiner brachte zum Ausdruck, dass das meisterliche Können der Handwerker "ein Schatz und deren Erfahrungen dauerhaft wertvoll sind. Sie sind die Säulen der Region", sagte er.