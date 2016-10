Dornhan Engagierte Brandbekämpfer als Mitarbeiter

Ehrenamtliches Engagement wird in der Firma von Bernd Bühler groß geschrieben. Die Hälfte der 14 Mitarbeiter ist bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, größtenteils in Dornhan, aber auch in Sulz und in Aldingen. Grund genug also, für Landesinnenminister Strobl dem seit 1989 bestehenden Betrieb als einen von 29 Betrieben aus ganz Baden-Württemberg das Prädikat "ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz" zu verleihen. Kürzlich durften der Geschäftsführer sowie Bürgermeister Markus Huber und Stadtkommandant Frank Pfau, der seit über 21 Jahren in der Firma beschäftigt ist, den Preis in Stuttgart in Empfang nehmen.

Mit dieser Auszeichnung würdigt das Land die Unterstützung ehrenamtlich aktiver Beschäftigter durch Unternehmen. So stellt Bernd Bühler etwa im Bevölkerungsschutz seine bei der Feuerwehr engagierten Mitarbeiter in Notfällen jederzeit unkompliziert und vor allem ohne Nachteile frei. Stolz sei man jetzt auf diese sehr seltene Auszeichnung, die im Landkreis Rottweil bisher noch nicht vergeben wurde, freut sich Bühler.

Schon viele Einsätze haben seine Mitarbeiter während der Arbeitszeit gemeistert. Außerdem ist Bernd Bühler selbst ein "gebranntes Kind": Schließlich musste er nach einem Wohnhausbrand im Jahr 2001 sein Haus komplett neu aufbauen, erzählt der Firmenchef.