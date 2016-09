Dornhan Ein volles Festzelt

Über 40 Jahre gibt es "Im Angel" das Backhausfest. Jetzt hatte es sich erwiesen, dass all die Jahre eine "Marktlücke" bestand, denn über 300 hungrige Besucher kamen am Montag zum Handwerkervesper und füllten das Festzelt. Für den Musikverein als Veranstalter war das ein gelungener Ausklang der Backhaushockete. Dass wiederum so viele Leute kamen, war auch ein Verdienst der Vereinsleitung, die für diesen Abend die vor drei Jahren gegründete Blaskapelle "Wellblech" engagiert hatte. Die 17 Musiker aus verschiedenen Gemeinden mit Schwerpunkt Hopfau unterhielten mit Walzer, Polkas, Egerländer-Melodien und Schlagern die Gäste. Dabei wurde Alphornbläser Walter Heinzelmann mit Sonderapplaus belohnt.