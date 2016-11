Dornhan Ein Platz für Kinder

Die Idee hatte Gudrun Pfeifle: Schließlich gebe es im Veranstaltungskalender genügend Geselligkeiten, an denen Familien mit kleinen Kindern teilnehmen. Doch bis dato fehlten in der Stadthalle ein Wickeltisch und Hochstühle. Also habe man bei den Mitgliedsbetrieben nachgefragt, ob sie "Nachbesserungen zur Familienfreundlichkeit" in Form der kindgerechten Möbel in der Stadthalle unterstützen möchten, erzählte Vorstandsmitglied Marina Ott bei der Übergabe der Stühle. Es gab positive Rückmeldungen, denn Stühle, auf denen die Kinder gut und lange sitzen können, sind wichtig für das Wohlbefinden der Familien.

Einen Wickeltisch hat die Stadt für die Halle gesponsert. "Für die Anregung sind wir dankbar", freute sich Bürgermeister Markus Huber über den familienfreundlichen Mehrwert. Er dankte den Sponsoren.