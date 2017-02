Dornhan DRK-Bereitschaft steht unter neuer Führung

Im vergangenen Jahr wurden zwei neue Mitglieder gewonnen, berichtete Bereitschaftsleiter Robert Wolff. Er machte einmal mehr deutlich, dass der Personalstand dringend aufgestockt werden müsse. Eine beachtliche Gesamtleistung von 1949 Stunden hatte der Bereitschaftsdienst abgeleistet. 128 Einsätze bei Brandeinsätzen, Verkehrsunfällen, Kindernotfällen, Arbeitsunfällen und zwei Suiziden wurden gezählt. 2016 waren es 183 Alarmierungen.

"Im Durchschnitt hatte jeder Aktive 122 ehrenamtliche Helferstunden abgelegt", erklärte Wolff. Bei der Altkleidersammlung konnte mit gut sechs Tonnen "ein Super-Ergebnis erzielt" werden.

Neustart für Jugendgruppe

Lukas Eberhardt berichtete von einem Neustart bei den Jugendlichen. 18 Kinder hatten bei einem Schnuppernachmittag mitgemacht. Derzeit besuchen 16 junge Aktive zweiwöchentlich die Dienstabende. Jetzt steht eine Fortbildung zum Jugendleiter für die Betreuer auf dem Plan.

Rudi Pfau entlastete die Vorsitzenden und würdigte die Arbeit aller Aktiven. "Es tut sich etwas in allen Bereichen", freute sich der stellvertretende Bürgermeister. Die Ortsgruppe sei ein unverzichtbarer Bestandteil des gemeindlichen Rettungswesens.

Die Neuwahlen bestätigten Markus Huber an der Spitze. Den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden übernahm Christa Bausch. Sie löst Peter Bausch ab, der, wie er sagte, "jetzt mehr Zeit in die Flüchtlingsarbeit investieren möchte". Die Kasse führt weiterhin Margot Humm. Als Schriftführer wurde Robert Wolff neu gewählt. Sein Amt des Bereitschaftsleiters übernimmt ab jetzt Rainer Hodum. Ihm zur Seite steht Tanja Glück. Beisitzerinnen bleiben Susanne Miller und Gerlinde Grötzinger. Auch die Kassenprüfer Albert Schwitzler und Siegfried Wöhr wurden bestätigt.

Für 15 Jahre aktiven Dienst erfuhr Rainer Hodum eine Auszeichnung durch Kreisbereitschaftsleiter Michael Häring. Aus dem Bereitschaftsdienst wurden Christa Bausch und Robert Wolff verabschiedet. Am Ende bestätigten die Mitglieder ihre Kreisdelegierten. Die Kreisdelegiertenversammlung ist am 21. Juli in der Dornhaner Stadthalle.