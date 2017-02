Dornhan-Marschalkenzimmern (rö). Seit dieser Woche wird die vom Ortschaftsrat im vergangenen Jahr beschlossene Maßnahme angegangen, die Friedhofskirche trocken zu legen. Die Firma Würfele aus Dornstetten-Aach, spezialisiert auf Friedhof-Dienstleistung, zog einen schmalen Graben an drei Seiten der Kirche. In Handarbeit wurden das freigelegte Fundament mit Bitumen-Dickbeschichtung gespachtelt und eine Noppenfolie aufgelegt. Aufgefüllt wird der Graben nicht mit Schottermaterial, sondern mit Kiesel, damit das Wasser in die verlegte Drainage gelangen kann.Durch diese Maßnahme wurde auch der lange Buchsstreifen entfernt, der ebenfalls Feuchtigkeitsspender für die Wand ist und außerdem das Kriegerdenkmal verdeckt. Ortsvorsteher Gerhard Röhner hofft, dass das Wetter einige Tage so bleibt und auch die Birke gefällt werden kann.