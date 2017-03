Dornhan Dornhan bekommt schnelles Internet

Bürgermeister Huber sprach beim gestrigen Spatenstich von einem "Riesenschritt". Dornhan habe Ortsteile, die vom schnellen Internetzugang abgehängt seien. Hochgeschwindigkeit im Netz bekommen außer Dornhan auch die Ortsteile Bettenhausen, Fürnsal, Gundelshausen, Marschalkenzimmern, Busenweiler und Teile von Aischfeld. Für Huber war es wichtig, dass der Ausbau mit Glasfaser erfolgt. Dadurch würden die Wohngemeinden so attraktiv, "dass das Leben auf dem Land wieder richtig Spaß macht".

"Wir sind schon fast auf der Zielgeraden", sagte Bernhard Ginter, Regionalmanager der Deutschen Telekom. Das Ausbaugebiet im Landkreis Rottweil ist in insgesamt acht Lose unterteilt. Im Los sechs werden in Dornhan 20 Kilometer Glasfaser verlegt sowie 21 Multifunktionsgehäuse neu aufgestellt oder mit modernster Technik ausgestattet. "Es werden sehr umfassende Bauarbeiten stattfinden", teilte Ginter mit und bittet schon mal um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Die Baufirma Weiß aus Kirchheim/Teck wird die Tiefbautrassen mit einer Gesamtlänge von zehn Kilometern herstellen.

Ginter versicherte, dass bis Ende August 2017 das schnelle Internet in Dornhan und den Ortsteilen zur Verfügung steht. Es würden VDSL-Anschlüsse (Very High Speed Digital Subscriber) mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Megabit pro Sekunde bereitgestellt.

Damit soll das Netz so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen in HD-Qualität gleichzeitig funktionierten. Allerdings komme das schnelle Internet nicht allein in die Häuser: Die Produkte müssten bestellt werden. Ginter kündigte Informationsveranstaltungen der Telekom in Dornhan an.

Ein weiterer Spatenstich zum Internetausbau wird demnächst in Glatt sein. Ginter: "Dort wollen wir möglichst schnell fertig werden".