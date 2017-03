Dornhan DJ spielt größte Hits

Dornhan (ug). Der Sportverein Lichtenfels Leinstetten veranstaltete bereits zum dritten Mal die "SWR1 Disco" in der ausverkauften Stadthalle in Dornhan. Eine besondere Kulisse, dazu bemerkenswerte und wechselnden Lichteffekte, boten den Besuchern eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Stadthalle.