Dornhan Die reizvolle Welt der Honigbiene

Das Buch lässt eintauchen in die Wunderwelt der Honigbiene. Die Arbeitsbereiche der Bienen beschreibt die Autorin genauso wie die Wohnung der nutzbringenden Insekten. Geburt, Hochzeitsflug mit Begattung und das Wirken der Drohnen machen Lust auf die Beschäftigung mit dem Bienenvolk. Aus Sicht der Königin erfährt der Leser den Stand der Bienenforschung. Inspiration und eine umfassende Beratung erhielt die Autorin von ihrem Mann Richard, der als versierter Imkermeister immer wieder Hilfestellung leistete.

Überhaupt sei ihr Werk in einer tollen und harmonischen Zusammenarbeit entstanden, erzählt Dorothea Graf sichtlich glücklich. Großen Anteil hat nämlich auch Werbegrafiker Steffen Zeile, der das Buch, das ab 1. Juli im Buchhandel erhältlich ist, verlegt. Vorgestellt wird es im Rottweiler "Café Bienenkönigin".

Beim Dornhaner Stadtfest will das Autorenteam am 9. Juli den Bildband an einem Stand vor der Buchhandlung "Buchlese" den Besuchern präsentieren und bei Bedarf auch signieren.