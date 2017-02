Dornhan "Die Mobilität muss im Land neu gedacht werden"

Nicole Hoffmeister-Kraut will die Forschung intensivieren und Projekte unterstützen, die es kleineren Zulieferern ermöglicht, ihr Produktportfolio in Richtung Elektromobilität zu erweitern. Sie fordert aber auch, die Qualität der Schulen zu verbessern. Neben rechnen, schreiben, lesen und Englischkenntnissen sollten die Schüler die digitale Welt verstehen können. Das Wirtschaftsministerium fördere deshalb 15 vernetzte "Lernfabriken" an Berufsschulen.

Eine wichtige Rolle für die Wirtschaft spielt die Infrastruktur. In Baden-Württemberg werde nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch in der Fläche investiert, unter anderem in ein flächendeckendes Glasfasernetz. Der Landkreis Rottweil sei hier weit fortgeschritten, lobte die Wirtschaftsministerin.

Eine bedenkliche Tendenz ist für sie, dass Baden-Württemberg bei Unternehmensgründungen an Dynamik verloren habe und zu wenig Wagniskapital ins Land fließe.

"Wir haben aber bewiesen, dass wir Herausforderungen auch als Chancen sehen", sagte Nicole Hoffmeister-Kraut abschließend.