Dornhan Die Lauser sind jetzt an der Macht

Dornhan. Sich den Narren zu widersetzen, hätte ihm auch kaum genutzt. Jedenfalls ging gestern alles ein bisschen schneller: Ruckzuck hatte die Feuerwehr den Narrenbaum aufgestellt. Er war allerdings deutlich kleiner als sonst. Die Zunft hatte ihn angesichts der Sturmwarnung noch schnell besorgt. Der große Baum liegt beim Narrenstüble: Wenn es nicht mehr so windet, soll er noch aufgestellt werden. Zunftmeister Jochen Schoch wollte nichtsdestoweniger schon jetzt den Rathausschlüssel haben, und klagte den Stadtschultes an. Dass dem das Rathaus zu klein geworden sei und er zur Erweiterung noch den Kronenladen abbrechen wolle, das ist den Narren sauer aufgestoßen. "Des Stadtbild isch dann nemme des, was es war", fand der Zunftmeister. Während Huber meinte, dass das Rathaus bisher immer in der zweiten Reihe stand, sich aber eigentlich nicht zu verstecken bräuchte.

Ein weiterer Vorwurf: Die Straße nach Marschalkenzimmern sei zwar saniert, aber an die Straße daneben sei für die schweren Traktoren viel zu eng. Da wurde am falschen Platz gespart. Hier musste der Schultes Fehler einräumen. Das schlimmste Vergehen war aber, dass Huber Zunfteigentum konfisziert hatte, als er die "Krone" ausräumte. Lauserstecken hätte er nach dem Ausräumen der "Krone" beinahe zu Brennholz gemacht. Reumütig gab er jetzt die Stecken zurück, monierte aber, dass keine Brezeln drauf waren.

Dann übergab er auch den Rathausschlüssel, und die Narren können nun bis Aschermittwoch regieren.