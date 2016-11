Dornhan Die Künstler fühlen sich wohl

Das Multitalent Günter Fortmeier präsentiert seine "Hands-up-Comedy", das etwas andere Kasperletheater für Erwachsene, am 18. März.

Kunst ist vielseitig. Warum nicht das Wagnis eingehen mit dem polarisierendem Ray, meint Tobias Haas. Wer Mut hat, in die Show "YOLO!" zu gehen, sollte sich den 1. April jetzt im Kalender anstreichen.

"Schöne Grüße aus dem Hinterhalt" sagen Lisa Greiner, Suso Engelhart und Reiner Muffler am 13. Mai im Bürgersaal.

Mit "Colors of my life", unplugged, stellt Rachel Divà ihr Debutalbum am 23. Juni vor. Die Jugend ist auch hier Zielgruppe.

Am 1. Juli wird der Kirchplatz wieder Spielstätte des traditionellen Sommer-Open-Airs. "Das chamaeleon Theaterwelten" mit "Till Eulenspiegel" wird mit humoristischer Leichtigkeit und einem Augenzwinkern aktuelle gesellschaftliche Themen und Lokalkolorit verbinden.

Nach der Sommerpause tritt am 23. September die Luzerner Bluecerne Blues Band auf. Geboten wird stimmungsvoller Old-School-Blues und Southern Soul.

Der 14. Oktober steht dann für Salonmusikcomedy mit Sebastian Coors und seinem "Salonlöwengebrüll". Pfiffig verbindet Sebastian Coors Musik der 20er mit witzigen Geschichten über Facebookmütter, kulturfanatische Freundinnen und Smartphone-Sucht.

An die kleinen Besucher haben die Organisatoren ebenfalls gedacht. "Das Traumfresserchen" frisst am 5. November liebend gerne alle bösen Träume auf und lässt nur die guten übrig. Das Kindertheater HERZeigen spielt das Stück nach Michael Ende.

Die Spielsaison 2017 endet am 17. November mit Bernhard Hoëcker und seinem Programm "So liegen Sie richtig falsch". Seit Menschengedenken sind Gott und die Welt Thema. Hoëcker geht mit Wortwitz etwas weiter. Die neuen Flyer liegen im Bürgerbüro in Dornhan und in den "Buchlese"-Filialen Sulz, Dornhan und Schramberg aus. Dort sind für die Veranstaltungen bereits jetzt jeweils einzelne Karten im Vorverkauf erhältlich sowie im Internet unter www.reservix.de.