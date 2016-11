Dornhan Die gemeinsame Freude am Bild

Dem zweiten Maler im Bunde, Emil Warth, wurde seine Kreativität ebenfalls in die Wiege gelegt. Fotografieren und Filmen beschäftigten ihn jahrzehntelang, doch in der Malerei fand er seine größte Leidenschaft. Seit er im Ruhestand ist, intensivierte der Friseurmeister, der mit seiner Frau Inge ein Friseurgeschäft betrieb, dieses Hobby.

Acryl ist die Basis seiner Bilder, die vielfach Landschaftsmotive zeigen. Ansichten vom Matterhorn beispielsweise inspirierten Emil Warth zu zahlreichen Bildern und Experimenten mit unterschiedlichen Farben. Eine Zeit lang reizten ihn afrikanische Motive und Engelfiguren. Zwischen Landschaften entstehen immer wieder Blüten, Beeren oder grafische Motive. Das Experimentieren mit Materialien begeistert Emil Warth. Er verwendet Asche, Kaffeesatz und aktuell am liebsten Sand. Gerne malt er Ton in Ton, vorzugsweise in Braun, Blau oder Rot, in sanften Schattierungen. Eine Herausforderung ist für ihn die Gestaltung des Himmels, der in vielen Bildern breiten Raum einnimmt und in ruhigem Blau oder leuchtenden Rotabstufungen auf den Betrachter wirkt.

Eine Ergänzung zu den gemalten Bildern sind die Tierfotografien von Fritz Ruthardt. Der passionierte Wanderer und Bergsteiger fotografierte anfänglich Bergmotive. 17 Viertausender bestieg er, die Aussichten, die er dabei mit der Kamera festhielt, sind atemberaubend. Seit der Schuhmachermeister älter und die Bergsteigerei für ihn zu riskant wurde, widmet er sich der Tierfotografie und verbringt endlose Zeit in Wald und Flur.

Mit der nötigen, schier unendlichen Geduld wartet er auf den geeigneten Moment, um auf den Auslöser zu drücken. Ob Wildschweine, Füchse, Dachse, Vögel oder Hirsche: Beeindruckende und seltene Motive entstanden rings um Dornhan, in der Region, auf dem Schönbuch und vor Kurzem sogar in Finnland. Einen Traum verwirklichte sich der Fotograf mit dieser Fotoreise zum Polarkreis. Braunbären in ihrem natürlichen Umfeld zu fotografieren, das sind Gänsehautsituationen, die er erleben durfte. Wenn er erzählt, gerät Ruthardt ins Schwärmen.

Überhaupt erzählen: Mit seinen exzellenten Tieraufnahmen erfreut er mit Diashows unzählige Menschen. Gerne laden ihn Vereine oder Seniorenkreise zu sich ein. Seine Bilderausstellung im Rathaus vor einigen Jahren fand enormen Anklang. Lehrer mit ihren Schülern bestaunten die Tierbilder, deren oft abenteuerliche und langwierige Entstehungsphase Fritz Ruthardt gerne schildert. Die Ausstellung ist erstmals am Weihnachtsmarkt geöffnet. Anschließend wird sie einige Monate im Rathaus zu sehen sein, immer zu den Öffnungszeiten der Verwaltung.