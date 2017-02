Dornhan Die "Galgenbühlhexen" treten dem Bürgerverein bei

Kassenverwalterin Nadine Link erläuterte alle Buchungen, die von Angela Günthner und Wolfgang Kopp geprüft wurden. Stadt- und Ortschaftsrat Herbert Schuler sieht die Dorfgemeinschaft durch den Bürgerverein gestärkt.

Die anstehenden Wahlen waren im Vorfeld gut vorbereitet. Bestätigt wurden Gerhard Röhner als Vorsitzenden und Joachim Ryba als sein Stellvertreter. Ebenfalls für zwei Jahre gewählt wurde Kassiererin Nadine Link und Schriftführer Horst Kohler. Beisitzer sind die Vorsitzenden der örtlichen Vereine, Feuerwehr, Kirchen, Schule und Kindergarten.

Die am 19. Januar 2017 gegründete Narrenzunft "Galgenbühlhexen" stellte sich vor und trat dem Bürgerverein bei. Dominik Klöhn erläuterte die Grundlage der Vereinsbezeichnung, stellte die Kleidung in Grün-Schwarz mit Vereinswappen "Pflugschar und Schere" sowie Maske vor. Am 5. Januar 2018 wollen die Hexen erstmals mit einer Taufzeremonie der Mitglieder aktiv werden.

Dann beschäftigten sich die Versammlungsteilnehmer mit der geplanten Mühlwiesparty am 25. März. Die sechsköpfigen Band "Hautnah" ist dafür engagiert worden.

Zuletzt machte Röhner darauf aufmerksam, dass die Stadt Dornhan am gleichen Tag die Landschaftsputzete angesetzt hat. Das geplante Dorffest wurde definitiv auf 20. bis 22. Juli 2018 festgelegt.