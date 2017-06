Dornhan Die 2007er-Legenden gegen die Aktiven

Die Vereinsleitung und die Fußball-Abteilung der TSF haben sich deshalb entschlossen, ein Sportwochenende am 30. Juni beziehungsweise 1. Juli zu veranstalten. Eröffnet wird es am Freitag mit einem Elfmeterturnier, zu dem sich schon eine Vielzahl von Gruppen und Vereinen angemeldet haben. Ein Team besteht aus fünf Feldspielern plus Torhüter.

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr kommt es dann zum Höhepunkt, denn die Mannschaft von 2007 mit allen Akteuren von damals samt Trainer (Ralf Schneider) und Co-Trainern und Betreuern wird gegen die aktuelle erste Mannschaft der TSF antreten.

Der fast 20-köpfige Kader der legendären Aufstiegself hat komplett die Teilnahme zugesagt. Neben einem großen Hallo und einem Wiedersehen wird dieses Event mit Musik und entsprechender Bewirtung stattfinden.