Dornhan Der Wandertag wird aufgegeben

Trotz alledem konnte Kassierer Uwe Schittenhelm einen passablen Kassenbericht vorlegen. Gabi Schmid berichtete von 37 IVV-Wandertagen, an denen der Verein teilgenommen habe. Wegen schlechtes Wetters wurde der Osterbrunnen im vergangnen Jahr nicht aufgebaut. Arbeit gab es trotzdem für die Vereinsmitglieder beim Thekendienst am Backhausfest und am eigenen 35. Wandertag am 2. Oktober sowie beim Weihnachtsdorf am 10. Dezember.

Entschädigt wurden die Vereinsmitglieder mit einem Jahresausflug ins Altmühltal und der harmonischen Abschlussfeier.

Nach Abgängen und Todesfällen habe der Verein noch 56 Mitglieder. Wanderwart Fritz Staiger notierte, dass am eigenen Wandertag 41 Vereine gekommen waren. Einmal wurde ein großer Bus gechartert und elf Mal ein Kleinbus zu den Wanderveranstaltungen eingesetzt. Verschiedene vordere Plätze wurden belegt.