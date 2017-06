Dornhan Der richtige Ort zum "Kruschteln"

Dornhan-Leinstetten. Der Besucherstrom floss zuerst zögerlich, doch gegen Mittag fanden sich immer mehr Gäste aus nah und fern ein und bummelten.

Das Angebot konnte sich sehen lassen. Vor allem die heimischen Produkte wie Honig, Spezialitäten vom Büffelhof, Käse, Wurst und Schnäpse und auch Wein vom Winzer aus Baden waren gefragt. Beim Gärtner wurden Setzlinge und Blumen gekauft, und manch ein Schnäpsle gab es dabei zur Appetitanregung.

In Roses Reisebüro konnte man sich Ideen für Ausflüge und Reisen holen. Familie Günthner hatte in diesem Jahr ein hervorragendes Angebot an Braten und Biodöner von ihrem Biohof, dem begeistert zugesprochen wurde.