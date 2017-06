Dornhan Das Café war ihr Reich

Sulz. Eine Woche vorher war sie im Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg zu Gast. Sie freute sich, dass dort in einem der Wohnbereiche eine Ecke für das frühere Café Rebmann eingerichtet worden ist. Ihr Tod in der Nacht zum Dienstag kam für die Angehörigen völlig überraschend.

Geboren wurde sie am 12. Oktober 1928 in Salzenweiler bei Sterneck. Sie war die jüngste von fünf Geschwistern. In dem idyllischen Ort im Schwarzwald wuchs sie auf einem Bauernhof auf. In Wälde, drei Kilometer entfernt, besuchte sie die Schule. In der Landwirtschaft musste sie schon als Kind mithelfen, und dann vor allem, als ihr älterer Bruder zum Kriegsdienst eingezogen wurde.

Später arbeitete sie als "Haustochter" in der Gastronomie, unter anderem im "Rössle" in Altensteig. 1953 kam sie nach Sulz in die "Linde", wo sie ihren Mann, Bäckermeister Ernst Rebmann, kennenlernte. Zwei Jahre später war die Hochzeit.