Dornhan Dankbare Erinnerung

Die Abschiedsfeier fand ohne die Kinder statt, diese hatten sich bereits vor den Sommerferien während des Kindergartengottesdienstes gebührend mit Liedern und einer Aufführung von ihrer Leiterin verabschieden können. Das Wohl der Kinder im Einklang mit den Eltern und den Kolleginnen sei immer im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit gestanden, so Landenberger. Dann wünschte er Vanessa Rieger viel Erfolg auf ihrem neuen Berufsweg in Gaggenau und Gottes Segen. "Wir werden Sie in dankbarer­ ­Erinnerung behalten", versicherte er.

Anschließend stellte Landenberger der Gemeinde Jenny Schwenk, die bisher Gruppenleiterin im evangelischen Kindergarten war, vor. Sie hat nun die Leitung des Kindergartens übernommen.