Dornhan Claus Wagner geht

Oberschützenmeister André Wagner konnte von einer positiven Entwicklung berichten. So kann sich die erste LG-Mannschaft in der Bezirksoberliga behaupten. Die zweite LG-Mannschaft bestehe hauptsächlich aus Jungschützen. Insgesamt sind es acht Jungschützen in der Riege. Im Biathlon gebe es nun mit Lukas Maier und Simon Klöpfer neben Jochen Roth zwei weitere Deutsche Meister.

Auch im Bereich Turnen für Kinder und Jugendliche gebe es ein durchgängiges Angebot, wie Abteilungsleiterin Breitensport Annette Stein berichten konnte. So wurde für die Vier- bis Sechsjährigen "Spiel – Spaß – Bewegung" neu gestartet. Die Klassen eins bis vier schulen in "Action for Kids" Geschicklichkeit und Ausdauer. Für die "Teenies" ab der fünften Klasse bietet Martina Killguss Spiel, Tanz und Gymnastik an. Bei den Erwachsenen trainieren die Power Gymnastik-Gruppe, die Dienstagsturnerinnen, die Männersportgruppe, die Freitagsplotzer und die Seniorentruppe regelmäßig.

Evelyn Braun wurde für weitere zwei Jahre im Amt als Kassier bestätigt. Für die scheidenden Beisitzer Martina Killguss und Sandra Schwenk kommen Thorsten Röhner und Ralf Bauer. Edelgard Roth, Patrick Buhl und Bernd Wößner werden für ein Jahr Kassenprüfer sein. Annette Stein wurde als Abteilungsleiterin Breitensport und Thomas Rittmann für die AH bestätigt. Neue Jugendleiterin ist Sandra Schwenk. Der Abteilungsleiterposten Fußball bleibt unbesetzt.

n Ehrungen:

25 Jahre: Gabriele Twinger und Harald Römpp

Bronzene Ehrennadel: Wolfgang Schäuble für 15 Jahre Mitgliedschaft sowie fünf Jahre als aktiver Schütze

Silberne Ehrennadel: Peter Scholz für 35 Jahren

Ehrennadel in Gold: Manfred Klein für 45 Jahre

25 Jahre: Gabriele Twinger und Harald Römpp

Bronzene Ehrennadel: Wolfgang Schäuble für 15 Jahre Mitgliedschaft sowie fünf Jahre als aktiver Schütze

Silberne Ehrennadel: Peter Scholz für 35 Jahre

Ehrennadel in Gold: Manfred Klein für 45 Jahre