Dornhan Claus Wagner geht

Laut Wagners Bericht konnte das sportliche Angebot im vergangenen Vereinsjahr erhalten, jedoch nicht erweitert werden. Seiner Ansicht nach sei die aktive Mitarbeit rückläufig, was auch die Anzahl der Austritte belege. Finanziell stehe der Verein gut da, wobei in diesem Jahr nur ein geringes Plus erwirtschaftet werden konnte. Das Sommerfest mit Fußball-Laienturnier und die Augustaktionen seien die wichtigsten wirtschaftlichen Faktoren. Um die Helferschaft nicht überzustrapazieren, werden keine weiteren Veranstaltungen anvisiert.

Für die erkrankte Kassierin Evelyn Braun trug Beisitzerin Angelika Schlotter den Kassenbericht vor. Die Kosten zu decken werde immer schwieriger. Spenden werden weniger, die laufenden Kosten steigen und höhere Gebühren belasten das Ergebnis. Die Anschaffung von zwei Gewehren sowie einem Farbmarkierungswagen waren notwendige Investitionen.

Jugendleiter Sascha Schlotter berichtete von einem Sitzungsmarathon, um die Jugendspieler in Mannschaften unterzubringen. Der Verein arbeite mit Aistaig, Dornhan, Hochmössingen, Lindenhof, Marschalkenzimmern, Betz-weiler und Oberndorf in Spielgemeinschaften zusammen. Die Regelung des Württ. Fußballverbands, nur noch drei Mannschaften für eine SGM zuzulassen bringe diese Vereine in Schwierigkeiten. Die Folge der Regelung sei ein immens gewachsener bürokratischer Akt. Dennoch sei positiv zu vermelden, dass von den Bambini bis zur A-Jugend allen Spieler ermöglicht wurde, im organisierten Wettbewerb Fußball zu spielen. Die Aktiven spielen größtenteils in den Mannschaften des SV Marschalkenzimmern.