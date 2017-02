Dornhan Bunte Vogelschar an der Futterstation

Dornhan. Bei der Eiseskälte in den vergangenen Tagen flogen die Vögel die "Futterstation" in Kretschmanns Garten nur zu gern an. "Dieses Jahr sind es bedeutend weniger Vögel", hat Kretschmann beobachtet. Was ihm aber aufgefallen ist: Es kamen mehr Amseln als sonst. Beim Futterstreuen seien einige nicht einmal weggeflogen, sondern nur einen Meter zur Seite ausgewichen, um darauf zu warten, dass sie sich das Futter holen konnten, erzählt er.

Die Meisen und Spatzen fliegen die Fettknödel dieses Jahr nicht an. Dieses Verhalten hätten einige Leute auch schon festgestellt. "Ob es an der Qualität liegt?", fragt sich Kretschmann. Er hat die Knödel zerkleinert, und dann seien sie tatsächlich auch gefressen worden.

Die jüngsten Bilder, die Kretschmann aus dem Fenster seines Hauses heraus gemacht hat, kann er gut für sein neues Projekt brauchen. Er plant einen Tierfilm. 27 000 Bilder von 107 verschiedenen Tieren hat er im Computer. Diese muss er nun ordnen. Er plant unterhaltsame Videos, mit nicht zu viel Besprechungstext und aufgelockerten Szenen.