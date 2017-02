Dornhan Bundesverdienstkreuz für Lothar Reinhardt

Die Ministerin bezeichnete den Geehrten als einen Impulsgeber, Macher, aber auch als Querdenker und Unternehmer, der "soziale Verantwortung groß geschrieben hat". Mit seiner angenehmen und ausgleichenden menschlichen Art habe er sich über Parteien hinweg Respekt und Ansehen erworben.

Geboren wurde Lothar Reinhardt 1949 in Malms­heim. Er absolvierte in Leonberg eine Mechanikerlehre, bildete sich dann von 1971 bis 1973 weiter zum staatlich geprüften Techniker im Maschinenbau. 1987 wurde er Geschäftsführer der Firma Vollmer in Dornhan, von 1997 an bis heute ist er Geschäftsführer der Vollmer Beteiligungs GmbH in Biberach sowie seit 2009 Prokurist der Vollmer Werke Biberach.

1972 kam Reinhardt nach Dornhan, um sich hier gleich ehrenamtlich als Ortschaftsrat und später als Stadtrat zu engagieren. Er war 1991 Mitbegründer der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG) und dessen langjähriger Präsident. Vizepräsident der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg war er von 1998 bis 2009. Parteipolitisch ist er bei der CDU Dornhan als Stadtverbandsvorsitzender tätig. Doch auch mit dem Posaunenchor, Musik- und Trachtenverein, "Liederkranz", Tennisverein, Schützenverein und Heimatverein ist er ehrenamtlich verbunden.