Dornhan Bürgerbus ist ein Erfolgsmodell

Der Bürgerbus Dornhan hat sich zu einem wichtigen Beförderungsmittel im Stadtgebiet Dornhan entwickelt. Zum Fahrpreis von einem Euro pro Fahrt bietet er durch seine Haltestellen in Wohngebieten oder an zentralen Plätzen in der Stadt Dornhan und den Teilorten Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, die Möglichkeit, zum Einkaufen oder zu einem Arztbesuch nach Dornhan befördert zu werden.