Dornhan Borkenkäfer wütet auf dem Spaltberg

Auf Waldwegen steil bergauf ging es auf die Spaltbergebene. Diese Abteilung habe es "brutal erwischt". Im August habe es einen "explosionsartigen" Schädlingsbefall gegeben, sagten die beiden Förster. Der Buchdrucker, eine Borkenkäferart, habe hier ganze Arbeit verrichtet, so Utzler, der eine mit Schädlingen befallene Rinde in die Runde hielt. Auch die ungünstige Witterung habe ihren Teil dazu beigetragen. Falls nächstes Jahr keine günstigere Witterung herrsche, werde es eine ähnliche Katastrophe geben und viele Bäume absterben, prognostizierte er. Weiter ging es zum Vorbosch, kurz nach einem Wanderparkplatz. Hier bot sich ein "interessantes Waldbild", so Revierförster Huber. Es ging um die Mischwuchsregulierung, bei der die Weichen gestellt werden für den Bestand verschiedener Baumarten. Ahorn, Weißtanne und Buche seien schon vorhanden, und der Abschnitt mache hier einen guten Eindruck trotz der Trockenheit, sagte er. Als etwas feuchter und matschiger erwies sich der folgende Abschnitt im Bereich Franzosenweg. Ein Waldarbeiter war gerade noch mit seiner Maschine am Werk und wunderte sich über den unerwarteten Besuch der Stadträte. Das Problem in diesem Abschnitt bestehe darin, dass die Wege oft nicht mehr lastwagentauglich seien, sagte Huber. Grobschotter könne abhelfen. Doch bei insgesamt über 80 Kilometer Waldwegen rund um Dornhan gelte es vor allem, die wichtigsten Wege instand zu halten.