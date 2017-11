Dornhan Blasmusik mit Stepptanz und Piraten

Zwei furchteinflößende Piraten bevölkerten die Bühne beim Filmhit "Pirates of the Caribbean", das mit einer allmählichen Steigerung der Lautstärke an Bord eines Piratenschiffs führte. Mitten ins Herz der noch jung Gebliebenen ging das in exzessiven Klangfarben präsentierte "Deep-Purple-Medley" mit den legendären Songs "Highway Star", "Smoke on the Water" und "Burn". Einen bestechenden Kontrast dazu bildete dann die lang geforderte Zugabe mit zunächst vergnüglich parodierter Marschmusik. Den temperamentvollen Radetzky-Marsch schien der Dirigent einfach nicht in den Griff zu kriegen – sehr zum Vergnügen der lauthals lachenden Gäste. Letztendlich klappte das Musikmedley zur Freude aller, und Andras Bori konnte den Zuhörern mit einer großen Bandbreite aus Militär-, Hochzeits-, Konzert- und Narrenmarschklängen die Welt der Marschmusik öffnen. Langer Applaus belohnte die monatelangen Vorbereitungen und Mühen der Musiker.